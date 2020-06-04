Москва, , 14:47 — REGNUM В связи с экологической катастрофой в Норильске в Госдуме предлагают ужесточить требования к нефинансовой отчетности компаний.

«Я уже не раз выступал в поддержку введения обязательной нефинансовой отчетности компаний. Не только государственных корпораций, а всех крупных компаний, как минимум котирующихся на бирже и владеющих крупными опасными объектами. Эта отчетность должна быть обязательной, чтобы ее параметры были зафиксированы в федеральном законе, а за недостоверность или неполноту такой отчетности наказывали», — отметил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») в ТГ-канале.

Парламентарий привел примеры цитат из отчета «Норникеля» об устойчивом развитии за 2019 год: «Норникель» входит в число лидеров рейтинга экологической ответственности горнодобывающих компаний России по оценке WWF», «Общий объем затрат и расходов на охрану окружающей среды в 2019 году составил 39,5 млрд рублей».

«Про качество рейтингов я уже и не говорю. Нефинансовые рейтинги до сих пор — они больше относятся к творчеству, нежели к объективной оценке», — уверен Николаев.

Он напомнил, что законопроект о нефинансовой отчетности подготовлен и в 2019 году поступил в правительство РФ.

«Законопроект встретил огромное сопротивление со стороны крупных компаний. Основной аргумент противников — мы и так уже добровольно отчитываемся. Вот вам пример такого отчета. Делаем выводы», — указал депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на ТЭЦ-3 Норильска произошел инцидент: из-за внезапного проседания опор получил повреждения один из резервуаров хранения дизтоплива, в результате произошла утечка около 21 тыс. тонн топлива. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.

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