Москва, , 14:40 — REGNUM В связи с экологической катастрофой в Норильске одним из основных вопросов должен стать вопрос о возмещении ущерба, был ли объект застрахован и у кого, отметил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев.

Глава комитета Госдумы обратил внимание на действующие нормы закона об обязательном страховании опасных объектов.

«Насколько я понимаю, объект в Норильске должен был быть застрахован. Пока что об этом информации в СМИ никакой нет. Кто возьмет на себя оплату ущерба? Сама компания или страховщик? Если объект был застрахован — то от каких рисков? А если риски не были включены в страховое покрытие, то нужно ли нам такое страхование? Так как речь идет о десятках миллиардов рублей, то этот вопрос должен быть сейчас одним из основных», — отметил Николаев в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на ТЭЦ-3 Норильска произошел инцидент: из-за внезапного проседания опор получил повреждения один из резервуаров хранения дизтоплива, в результате произошла утечка около 21 тыс. тонн топлива. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.

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