Париж, , 14:43 — REGNUM Компании Renault во Франции одобрили выдачу кредита на сумму в 5 млрд евро для преодоления кризиса, вызванного новым коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Деньги на поддержку автогиганта выделили крупные французские банки под поручительство властей страны, которые взяли на себя обязательство погашения 90% долга в случае банкротства концерна.

В случае финансовой несостоятельности компании государство, скорее всего, выступит за получение части акций корпорации и Renault будет национализирована.

Также сообщается, что компания имеет право получения денежных средств в рамках открытой кредитной линии одновременно либо частично, однако срок выдачи займа ограничен текущим годом.

Ранее дилеры компании Renault в РФ приступили к приёму заказов на рестайлинговый фургон Renault Master. Начальная комплектация авто стоит 1 млн 915 тыс. рублей.

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