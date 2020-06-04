Набережные Челны, Татария, , 14:52 — REGNUM Набережные Челны стали наставником для Новокуйбышевска Самарской области. Города будут сотрудничать в части развития предпринимательской деятельности и городской среды, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Набережных Челнов.

Сегодня, 4 июня в онлайн-формате подписано соглашение о менторстве. Набережные Челны вошли в топ-5 городов успешно восстанавливающихся после пандемии коронавируса. В рамках соглашения город Татарии будет помогать Новокуйбышевску в повышении инвестиционной привлекательности и привлечение внебюджетного финансирования.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сказал, что «время внесло коррективы в подписание документа, ценность его высокая. Набережные Челны — один из крупных городов страны. Благодаря поддержке руководства страны, правительства РФ, Фонда моногородов, мы можем заявить и сказать с уверенностью, что мы доводим до конца все проекты, за которые беремся. Мы вместе с вами смогли привлечь по разным источникам более трех млрд рублей. Сегодня эти серьезные финансовые средства работают на экономику города. Со всеми практиками, которые мы наработали совместно с Фондом, мы можем поделиться с Новокуйбышевском. Например, в парке КИП «Мастер», которому выделили кредиты на 899 млн рублей, сегодня работают 285 промышленных предприятий, 10 тысяч человек».

Для обмена опытом делегация из самарского города посетила несколько предприятий Татарии в марте текущего года. Гости побывали на КИП «Мастер», в ИТ-парке, органном зале, больнице скорой медицинской помощи, школе №42, а также ознакомились с работой кадрового центра «Работа России».