Москва, , 14:31 — REGNUM Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников объяснил полученный в 2019 году высокий доход, заявив, что ему «нечего скрывать». По словам политика, отражённые в последней декларации деньги в размере 1,95 млрд рублей «заработаны не за один год».

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Шапошников сказал, что деньги заработаны с продажи акций АО «Северянин», председателем совета директоров которого он был ещё до избрания депутатом. При этом он подчеркнул, что отражал полностью всю информацию в декларациях, которые сдавались, начиная с 2014 года.

«Действительно, в 2018 году был продан 100% пакет акций «Северянина», — заявил Шапошников в эфире «Вести ФМ».

По его словам, 870 млн рублей из полученных средств были внесены в уставной капитал организации «Ваш консалтинг». Шапошников добавил, что сделка, общая сумма которой в итоге составила 1,9 млрд рублей, готовилась, начиная с 2016 года. Отсутствие этой суммы в декларации за 2018 год, политик объяснил тем, что сделка была завершена позднее её подачи.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, указанным в декларации о доходах, спикер Московской городской думы Алексей Шапошников за 2019 год увеличил свой доход почти в 80 раз, заработав за прошлый год 1,95 млрд рублей. В декларации указаны квартира площадью 269,5 кв. м., а также автомобиль Mercedes-Benz E350, принадлежащие Шапошникову. Во временном пользовании у него находятся коттедж площадью 277,7 кв. м.