Москва, , 14:24 — REGNUM Новые санкции США против «Северного потока — 2» могут стать реакцией на готовность России самостоятельно завершить строительство газопровода после того, как площадку под угрозой предыдущего раунда санкций покинули зарубежные подрядчики, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя введение новых санкций США против «Северного потока — 2».

«Газпром обозначил, что сможет закончить строительство в срок, когда перегнал в район укладки труб специально оборудованное судно «Академик Черский». Чем могут грозить проекту новые санкции? Ростом рисков и издержек.

«Академик Черский» передан в собственность компании, которой санкции США никак не могут навредить. Теперь их действие планируется распространить на всех, кто может взаимодействовать с судном. Сомневаюсь, что американские санкции могут создать какие-то трудности морским портам в России и Европе.

А вот угроза страховым и перестраховочным компания чревата тем, что производители работ останутся без страховки и, следовательно, без страхового покрытия рисков. В случае, если что-то случится с трубоукладчиком «Академик Черский», его потери окажутся безвозвратными.

Кроме того, не на кого будет переложить финансовую ответственность за ущерб, в том числе экологический, нанесенный в процессе работ. В этом случае Газпрому придется как-то самому возмещать ущерб.

Это приведет к удорожанию проекта, однако вряд ли помешает его реализации. Закончить строительство «Северного потока — 2» до конца года пообещал президент РФ, и для него это стало делом принципа.

Поэтому работы будут продолжены несмотря ни на что. Ни на санкции, ни на затраты, ни на падение спроса и цен на газ», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Соединенных Штатах сенаторы подготовили план по расширению ограничительных мер против «Северного потока — 2».

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