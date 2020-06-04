Москва, , 14:21 — REGNUM Намерение расширить санкционный пакет со стороны США в отношении «Северного потока — 2» в Госдуме расценили как отчаянную попытку сорвать реализацию российско-европейского проекта путем экономического и политического шантажа, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.

«Вашингтон не может честно конкурировать с Россией на рынке энергоносителей в Европе и демонстрирует готовность идти на откровенно незаконные действия, чтобы помешать вводу в эксплуатацию российско-европейского газового проекта», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Окончание работ по «Северному потоку — 2» напрямую зависит от способности европейских участников проекта защищать собственные национальные и интересы перед США, полагает парламентарий.

«Если США приступят к реализации новых санкционных мер, европейским участникам проекта придется выбирать между ответственностью перед своими гражданами и подчинением воле заокеанского диктатора», — указал депутат.

США планируют расширить санкции против трубопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg. Санкции США должны охватить все сферы, связанные с достройкой российского газопровода. Под новые ограничения может попасть компания, предоставляющая услуги по переоборудованию и дооснащению судов, производящих укладку труб по дну Балтийского моря, а также владельцы вспомогательных судов, участвующих в строительстве.