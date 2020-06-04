Киев, , 14:11 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины инициировали создание временной следственной комиссии парламента, которая будет заниматься расследованием причин нынешнего энергетического кризиса в стране.

Об этом сегодня, 4 июня, на брифинге заявил член фракции «Батькивщина», экс-глава СБУ Украины Валентин Наливайченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат отметил, что есть вполне конкретные лица, которые привели Украину к этому кризису.

«Это конкретные топ-чиновники, в отношении которых мы будем требовать расследования и привлечения к ответственности. В частности, комиссия будет расследовать причастность главы комитета Рады по энергетике Андрея Геруса и должностных лиц Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг к этому кризису», — проинформировал Наливайченко.

Он считает, что возможны признаки государственной измены — особенно в контексте того, что «подозреваемые» депутаты и чиновники «инициировали и незаконно протянули в прошлом году импорт электроэнергии из России».

ИА REGNUM напоминает, что и. о. министра энергетики Ольга Буславец уже не раз заявляла, что отрасль находится в глубоком кризисе, возможно, самом масштабном со времен независимости.

«У нас на сегодня энергетическая отрасль финансово, топливно и экономически полностью разбалансирована… Причинами такой ситуации, кроме мирового экономического кризиса и влияния пандемии, стала украинская специфика», — заявила она 12 мая.

Одной из «специфических» причин кризиса в правительстве объявили импорт электроэнергии из России, который стал возможен после того, как Рада осенью прошлого года приняла соответствующую поправку в законодательство. В феврале этого года президент Зеленский распорядился вновь изменить законы и запретить импорт из России.