Багдад, , 14:00 — REGNUM Ирак сохраняет приверженность сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Об этом сообщил 4 июня представитель иракского министерства нефти.

«Ирак подтверждает свою приверженность соглашению ОПЕК+ и работает с членами ОПЕК над достижением стабильности и баланса на нефтяных рынках», — сказал представитель министерства ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Ирак в рамках договорённостей ОПЕК+ обязался сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, однако с выполнением этого возникли трудности. В начале мая стало известно о проблемах, касающихся соглашений с иностранными нефтяными компаниями, которые работают в Ираке.

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