Ярославль, , 13:53 — REGNUM В Ярославле в мае число зарегистрированных безработных выросло в полтора раза — с 7888 до 11 844 человек. Об этом сообщает интерактивный портал службы занятости населения Ярославской области.

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Всего за месяц в городской центр службы занятости поступило около 4,5 тысяч заявлений. 4331 гражданин был признан безработным. Всем им было назначено пособие по безработице.

При этом темпы роста безработных значительно замедлились по сравнению с апрелем, когда общее количество безработных выросло втрое, а число новых обращений увеличилось в 10 раз. В мае по сравнению с апрелем количество новых безработных уменьшилось на 20% — с 5,4 до 4,3 тыс человек.

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