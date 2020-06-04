Москва, , 13:52 — REGNUM Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике», который направлен на создание благоприятных условий для увеличения объема венчурных инвестиций в инновационные проекты, а также ускорение развития высокорискованных технологических проектов.

Президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергей Катырин отметил, что в целом законопроект правильный, поскольку сегодня сектор инновационных технологий в России является одним из источников привлечения инвестиций, поэтому его необходимо приоритетно поддерживать для повышения экономического и технологического роста страны.

«В этой связи видится совершенно уместным и логичным в этой области развивать при поддержке государства институт венчурного финансирования, который, как правило, прямо связан с технологиями и инновациями. Вместе с тем некоторые положения законопроекта требуют дальнейшего совершенствования.

Так, например, законопроектом предлагается создать институты инновационного развития, так называемые организации, которые будут осуществлять поддержку инновационной деятельности путем предоставления мер государственной поддержки лицам, осуществляющим инновационную деятельность.

Таким образом, законопроектом предполагается ограничить перечень институтов инновационного развития организациями, предоставляющими меры только государственной поддержки, заведомо исключая возможность такой поддержки со стороны общественных и частных институтов — то есть, негосударственную поддержку инновационной деятельности», — говорит президент федеральной палаты.

Такой подход, считает глава ТПП РФ, представляется не совсем справедливым, недостаточно отвечающим требованиям современного экономического развития.

Сергей Катырин отметил, что институты инновационного развития — это, прежде всего, общественные механизмы воздействия на социально-экономические процессы с целью стимулирования инновационной активности субъектов предпринимательской деятельности и модернизации всех секторов экономики.

В этом отношении институтами инновационного развития могли бы также выступать иные заинтересованные хозяйствующие субъекты, в частности, Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов. Соответствующие предложения ТПП РФ направлены в профильный комитет Госдумы.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума разрешает тратить бюджетные деньги на высокорисковые стартапы