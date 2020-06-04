Москва, 4 июня 2020, 13:52 — REGNUM Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике», который направлен на создание благоприятных условий для увеличения объема венчурных инвестиций в инновационные проекты, а также ускорение развития высокорискованных технологических проектов.
Президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергей Катырин отметил, что в целом законопроект правильный, поскольку сегодня сектор инновационных технологий в России является одним из источников привлечения инвестиций, поэтому его необходимо приоритетно поддерживать для повышения экономического и технологического роста страны.
Такой подход, считает глава ТПП РФ, представляется не совсем справедливым, недостаточно отвечающим требованиям современного экономического развития.
Сергей Катырин отметил, что институты инновационного развития — это, прежде всего, общественные механизмы воздействия на социально-экономические процессы с целью стимулирования инновационной активности субъектов предпринимательской деятельности и модернизации всех секторов экономики.
В этом отношении институтами инновационного развития могли бы также выступать иные заинтересованные хозяйствующие субъекты, в частности, Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов. Соответствующие предложения ТПП РФ направлены в профильный комитет Госдумы.
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