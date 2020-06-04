Москва, , 13:52 — REGNUM Газовый рынок Европы очень лакомый пирог, при этом конкуренция на нем фактически отсутствует — основной игрок здесь — это Россия, заявил корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов, комментируя введение новых санкций США против «Северного потока — 2».

«США уже давно претендуют на кусок этого пирога, очень четко обозначили свои интересы в этом направлении и планомерно эти цели реализуют — доля США в европейском импорте газа растет по экспоненте, параллельно наращивается и инфраструктура.

Экономически конкурировать с Россией здесь довольно сложно, поэтому для реализации поставленных целей, Америке приходится использовать политическое давление. Так, в декабре 2019 санкциями был выведен из игры швейцарский Allseas.

Сейчас Газпром достраивает трубопровод своими силами (причем стадия завершения строительства близка к 100%), но всё же используя европейскую портовую, логистическую, обслуживающую инфраструктуры.

Новые санкции направлены именно на эти аспекты и призваны дополнительно осложнить и затянуть завершение строительства «Северного потока — 2».

Уверен, что подобное поведение «американских партнеров», как их официально принято называть, не стало сюрпризом для российской стороны. Конечно же, к такому сценарию готовились.

Новые ужесточения однозначно затянут и удорожат финальный этап строительства, но вряд ли смогут послужить непреодолимым препятствием для его завершения», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Соединенных Штатах сенаторы подготовили план по расширению ограничительных мер против «Северного потока — 2».

Читайте также: В США готовят новые санкции против «Северного потока — 2»