Ново-Огарево, Московская область, , 13:39 — REGNUM В целом эпидемиологическая ситуация в России улучшается, но в некоторых регионах остаётся весьма тяжёлой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ.

«Сейчас в целом ситуация по стране стабилизируется, улучшается. Но, как уже говорил, нужно, безусловно, постоянно и самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе. И оперативно, незамедлительно реагировать на меняющуюся ситуацию», — заявил Путин.

В связи с этим необходимо обратить внимание на рост заболевших в Забайкальском крае, указал он.

«Динамика там пока сложная. И с учётом этого нужно максимально быстро помочь региону. И прежде всего, конечно, речь идёт о возможностях системы здравоохранения. Мы уже несколько раз применяли возможности Вооружённых сил, Министерства обороны для борьбы с коронавирусной инфекцией: и за границей, и у нас в стране», — подчеркнул президент.