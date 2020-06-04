Чебоксары, , 13:39 — REGNUM В Чувашии признаны банкротами три общества с ограниченной ответственностью, которые были зарегистрированы в Чебоксарах: производственная компания «Нова», «Защита Трейд» и «Молоко». Соответствующие решения вынес Арбитражный суд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

27 мая Арбитражный суд Чувашии признал общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Нова» банкротом. В отношении него открыта упрощённая процедура конкурсного производства ликвидируемого должника до 27 ноября 2020 года. Отметим, что заявление о банкротстве было зарегистрировано в суде в октябре 2019 года от физлица, на тот момент сумма исковых требований составила 698 676,61 рублей.

По данным ЕГРЮЛ, общество «Нова» зарегистрировано в 2014 году в Чебоксарах с уставным капиталом в 20 тыс. рублей. По последним данным, доля в 50% принадлежит Владимиру Никитину, остальная половина — самому обществу. Заявленный основной вид деятельности компании — производство сухих бетонных смесей.

Также 27 мая Арбитражный суд Чувашии вынес решение по иску о банкротстве в отношении общества с ограниченной ответственностью «Защита Трейд», признав его банкротом и открыв процедуру конкурсного производства ликвидируемого должника до 27 ноября 2020 года. Иск был подан от физлица в декабре 2019 года, сумма исковых требований на тот момент составляла 687 019,51 рублей.

По данным ЕГРЮЛ, общество «Защита Трейд» зарегистрировано в 2015 году в Чебоксарах, уставной капитал составляет 20 тыс. рублей. По последним данным, единственным участником является Ярослав Ефимов. Основной вид деятельности — оптовая торговля машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства.

29 мая Арбитражный суд Чувашии признал банкротом ООО «Молоко», открыв упрощенную процедуру конкурсного производства ликвидируемого должника до 29 ноября 2020 года. Заявление о банкротстве общества было зарегистрировано в суде в январе 2020 года, размер исковых требований заявителя (физлица) составил 2 774 063,9 рублей.

По данным ЕГРЮЛ, общество «Молоко» зарегистрировано в Чебоксарах в 2017 году с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, основной вид деятельности — торговля оптовая молочными продуктами. Единственным участником общества является Расиль Хайртдинов.