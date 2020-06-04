Курган, , 13:34 — REGNUM На ремонт больницы скорой медицинской помощи правительство РФ направит 99 млн рублей, ещё один миллион рублей выделен из областного бюджета в рамках софинансирования. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В половине операционных седьмого этажа больницы всё оборудование уже демонтировано, и с 5 июня 2020 года здесь начнётся капитальный ремонт. Вторая половина блока будет принимать пациентов.

Больницу станции скорой помощи в Кургане будут ремонтировать постепенно, без прекращения работы медучреждения. Здание построено в 1971 году и с тех пор капитального ремонта здесь не было ни разу, отметил исполняющий обязанности главного врача БСМП Роман Девятых.

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