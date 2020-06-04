Симферополь, , 13:38 — REGNUM Строительство 44 объектов федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя ведётся с отставанием от графика. Об этом 4 июня на совещании по вопросам строительной отрасли РК заявил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

«В активной стадии реализации находятся 430 объектов ФЦП, 48 объектов в стадии проектно-изыскательских работ. Отставания от графиков зафиксированы на 44 объектах», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года в Крыму 46 объектов Федеральной целевой программы не были достроены вовремя и, по словам местных властей, потребовали повторного выделения средств. Позже правительство РФ утвердило увеличение финансирования ФЦП Крыма и Севастополя на 1,977 млрд рублей.

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