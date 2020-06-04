Белгород, , 13:26 — REGNUM Модернизацию завода по производству этилового спирта завершили в Старооскольском городском округе Белгородской области. Общая сумма инвестиций проекта составила свыше миллиарда рублей, сообщает пресс-службе департамента экономического развития региона.

Завод по производству пищевого спирта — единственный в регионе. В его модернизацию инвестировали свыше миллиарда рублей. При выходе на запланированную проектную мощность предприятие сможет производить семь тысяч дал/год этилового спирта. На заводе создано уже 120 рабочих мест.

В январе 2020 года предприятие получило лицензию на производство этилового спирта, в феврале состоялся запуск завода. Белгородский спирт уже поставляется в Московскую область для изготовления антисептиков.