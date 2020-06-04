Вашингтон, 4 июня 2020, 13:21 — REGNUM Уровень безработицы в США может достигнуть на фоне пандемии и массовых акций протестов уровня в 20%, сообщает 3 июня со ссылкой на данные министерства труда США Politico.
Так, экономисты ожидают, что правительство в ближайшее время опубликует новые данные о количестве граждан, обратившихся за пособием по безработице. Ожидается, что за прошлую неделю это число могло вырасти на 1.8 млн человек. Такая картина, конечно, более оптимистичная, чем в марте, когда число заявлений на пособие по безработице достигало отметки в 6,8 млн человек.
Тем не менее эксперты обращают внимание на то, что программа помощи малому бизнесу правительства США Paycheck Protection Program может поспособствовать сохранению рабочих мест в этом секторе американской экономики.
Издание отмечает, что нынешние проблемы, с которыми на сегодняшний день столкнулись США, — пандемия, экономика, жестокость полиции, мародерство — могут обострить друг друга, особенно если массовые собрания на улицах приводят к новой вспышке коронавируса. В результате ущерб экономике США может оказаться намного более значительным.