Вашингтон, , 13:21 — REGNUM Уровень безработицы в США может достигнуть на фоне пандемии и массовых акций протестов уровня в 20%, сообщает 3 июня со ссылкой на данные министерства труда США Politico.

«Ожидается, что ежемесячные показатели занятости за май, которые будут опубликованы в пятницу, покажут, что мы достигли 20-процентной безработицы, и это особенно сильно сказывается на меньшинствах», — подчеркнули в издании.

«По данным министерства труда, в настоящее время работа есть менее чем у половины чернокожих», — добавили эксперты Politico.

Так, экономисты ожидают, что правительство в ближайшее время опубликует новые данные о количестве граждан, обратившихся за пособием по безработице. Ожидается, что за прошлую неделю это число могло вырасти на 1.8 млн человек. Такая картина, конечно, более оптимистичная, чем в марте, когда число заявлений на пособие по безработице достигало отметки в 6,8 млн человек.

«Но это по-прежнему удручающе большое число — в феврале их было 200 тыс., тогда как до пандемии еженедельный рекорд был ниже 700 тыс. в 1982 году», — продолжает Politico.

Тем не менее эксперты обращают внимание на то, что программа помощи малому бизнесу правительства США Paycheck Protection Program может поспособствовать сохранению рабочих мест в этом секторе американской экономики.

Издание отмечает, что нынешние проблемы, с которыми на сегодняшний день столкнулись США, — пандемия, экономика, жестокость полиции, мародерство — могут обострить друг друга, особенно если массовые собрания на улицах приводят к новой вспышке коронавируса. В результате ущерб экономике США может оказаться намного более значительным.