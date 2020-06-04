Абу-Даби, , 13:17 — REGNUM Объединенные Арабские Эмираты возобновят транзитные рейсы национальных авиакомпаний через аэропорты страны, заявил 4 июня представитель Национального управления по контролю за чрезвычайными ситуациями ОАЭ Сейф ад-Дахери.

«Правительство ОАЭ разрешило осуществлять транзитные рейсы национальным авиаперевозчикам через аэропорты Дубая, Шарджи и Абу-Даби», — написал он Twitter правительства ОАЭ.

По его словам, соответствующее решение было принято после всесторонней оценки ситуации с распространением коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта эмиратская компания Emirates приостановила все пассажирские авиарейсы в связи с пандемией коронавируса. Руководство авиакомпании Emirates назвало принятое решение болезненным, но прагматичным.

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