Москва, , 13:22 — REGNUM Дальний Восток получит дополнительные средства на ремонты дорог. Правительство России направит регионам порядка 1,7 млрд, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации правительства России.

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«Средства на восстановление дорожной инфраструктуры получат пять регионов: Амурская область, Иркутская область, Приморский и Хабаровский край и Еврейская автономная область», — сообщил глава правительства России Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года власти Приамурья озвучили предварительный ущерб от паводка. Он составил порядка 3,5 млрд рублей.