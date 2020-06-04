Архангельск, 4 июня 2020, 13:09 — REGNUM Прибрежные леса Архангельской области оказались под угрозой вырубки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF России).
«Из-за нового приказа Рослесхоза 15 000 га лесов вдоль рек, где нерестятся ценные виды рыб, лишились защитного статуса и оказались под угрозой вырубки несмотря на то, что президент РФ и Минприроды России поручили сохранить их от уничтожения», — заявили в Фонде.
Речь идет о приказе № 1497, который лишил защитного статуса нерестоохранные полосы лесов вдоль рек Волюга, Верюга и Падома в Устьянском лесничестве Архангельской области, куда на нерест заходят многие виды рыб, в том числе семга (атлантический лосось).
Напомним, что в июле 2019 года вступил в силу Федеральный закон № 538-ФЗ, который поставил под угрозу будущее 50 млн гектаров лесов, оберегающих полноводность и чистоту нерестовых рек и озёр. Чтобы сохранить эти леса от уничтожения, WWF и «Гринпис» в июне 2019 года передали в администрацию президента России петицию с просьбой сохранить нерестоохранные полосы лесов, которую подписали 163098 человек.
Тогда Минприроды России прислушалось к экологам и неравнодушным гражданам и решило защитить эти ценные леса: Рослесхозу было поручено сохранить существующие нерестоохранные полосы лесов, пока Росрыболовство не установит новые категории защитных участков — рыбохозяйственные заповедные зоны. Таким образом, несмотря на изменения в наименовании охранных зон, сплошная рубка в ценных лесах по берегам рек и озер должна была по-прежнему оставаться под запретом. Однако новый приказ Рослесхоза № 1497 этому полностью противоречит.
WWF России и российское отделение «Гринпис» обратились в Минприроды России с просьбой вернуть защитный статус лесам вдоль рек Волюга, Верюга и Падома и взять ситуацию под контроль, чтобы незамедлительно придать нерестоохранным полосам лесов по всей стране новый защитный статус рыбохозяйственных заповедных зон и обеспечить их эффективную защиту от рубок.