Архангельск, , 13:09 — REGNUM Прибрежные леса Архангельской области оказались под угрозой вырубки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF России).

«Из-за нового приказа Рослесхоза 15 000 га лесов вдоль рек, где нерестятся ценные виды рыб, лишились защитного статуса и оказались под угрозой вырубки несмотря на то, что президент РФ и Минприроды России поручили сохранить их от уничтожения», — заявили в Фонде.

Речь идет о приказе № 1497, который лишил защитного статуса нерестоохранные полосы лесов вдоль рек Волюга, Верюга и Падома в Устьянском лесничестве Архангельской области, куда на нерест заходят многие виды рыб, в том числе семга (атлантический лосось).

Константин Кобяков. «Сплошные рубки вдоль рек отражаются на их полноводности и чистоте, ведь они приводят к разрушению берегов и смыву почвы в водоемы. Как результат — условия обитания и нереста ценных рыб серьезно ухудшаются, мальки гибнут, возможно даже полное исчезновение популяций. Такая судьба уже постигла многие нерестовые реки на северо-западе России, и она может ждать еще 50 млн га лесов по всей стране. Именно столько ценных лесов вдоль рек потеряли упраздненный в 2019 году защитный статус, но еще не обрели новый. Нельзя допустить, чтобы бюрократические проволочки и нескоординированная работа ведомств лишила страну ценных лесов и рыбных запасов», — заявил координатор Лесной программы WWF России по лесам высокой природоохранной ценности

Напомним, что в июле 2019 года вступил в силу Федеральный закон № 538-ФЗ, который поставил под угрозу будущее 50 млн гектаров лесов, оберегающих полноводность и чистоту нерестовых рек и озёр. Чтобы сохранить эти леса от уничтожения, WWF и «Гринпис» в июне 2019 года передали в администрацию президента России петицию с просьбой сохранить нерестоохранные полосы лесов, которую подписали 163098 человек.

Тогда Минприроды России прислушалось к экологам и неравнодушным гражданам и решило защитить эти ценные леса: Рослесхозу было поручено сохранить существующие нерестоохранные полосы лесов, пока Росрыболовство не установит новые категории защитных участков — рыбохозяйственные заповедные зоны. Таким образом, несмотря на изменения в наименовании охранных зон, сплошная рубка в ценных лесах по берегам рек и озер должна была по-прежнему оставаться под запретом. Однако новый приказ Рослесхоза № 1497 этому полностью противоречит.

WWF России и российское отделение «Гринпис» обратились в Минприроды России с просьбой вернуть защитный статус лесам вдоль рек Волюга, Верюга и Падома и взять ситуацию под контроль, чтобы незамедлительно придать нерестоохранным полосам лесов по всей стране новый защитный статус рыбохозяйственных заповедных зон и обеспечить их эффективную защиту от рубок.