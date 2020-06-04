Ростов-на-Дону, , 13:07 — REGNUM Общая стоимость завершения работ на долгострое класса «люкс» Hyatt в Ростове-на-Дону может превысить 10 млрд рублей. В настоящее время инвестор уже вложил в объект более 8 млрд рублей.

«Мой первоначальный расчет превышен более чем на 2 млрд. Межкурсовая разница неоднократно дополнительно усугубляла ситуацию. Затраты уже превысили 8 млрд рублей. Не исключаю, что к моменту запуска общая стоимость превысит 10 млрд рублей», — цитирует «КоммерсантЪ-Юг» владельца «Группы Агроком» Ивана Саввиди.

ИА REGNUM напоминает, что строительство отеля Hyatt Regency Rostov Don-Plaza возобновилось в апреле 2019 года. «Группа Агроком» получила долю Игоря Горина, руководившего компанией-оператором строительства отеля «МКЦ-Росевродевелопмент», в счёт долга. При этом точной даты завершения строительства отеля никогда не называлось.

Как сообщало ИА REGNUM, гостиницу начали строить десять лет назад. Объект должен был принять постояльцев в дни проведения чемпионата мира по футболу, однако сроки строительства были сорваны и неоднократно переносились.

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