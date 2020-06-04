Москва, 4 июня 2020, 13:05 — REGNUM В России планируется ввести квоты на госзакупки товаров отечественных производителей. Об этом 4 июня сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Он отметил, что таким способом будут дополнены меры поддержки отечественных производителей.
«Правительство получит право устанавливать объемы закупок по отраслевому принципу», — пояснил он.
Соответствующие законопроекты планируется направить в Госдуму РФ уже в ближайшее время.
По словам главы правительства, ежедневно на закупки направляются триллионы рублей и нередко предпочтение отдается иностранным поставщикам. Такую практику нужно менять, считает Мишустин.
Премьер-министр уверен, что российская промышленность может обеспечить рынок страны высокотехнологичной и конкурентоспособной продукцией.