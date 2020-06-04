Москва, , 13:36 — REGNUM «Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения», подготовленный правительством России, скорее всего, составляли в крайней спешке. Об этом 4 июня в своем Telegram-канале написал профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

«Документ с пространным и непроизносимым названием в конечном счёте сводится к обещанию после кризиса делать ровно то, что делалось до кризиса, — написал Кагарлицкий. — Авторы плана добросовестно собрали воедино все имеющиеся и уже запущенные проекты, опросили ведомства относительно уже выделенных денег, свели всё это в один текст, добавили таблицы и на этом успокоились. В ряде случаев имеется отсылка к программам, которые ещё не разработаны. Каков будет объём вложений, кто и как будет их реализовывать, остается только гадать. Откуда взяты цифры планируемого роста, остаётся не менее загадочным. Про согласование поставленных целей и задач, про комплексный подход мы ничего толком из текста не узнаём».

Между тем, как подчеркнул эксперт, планирование и даже эффективное прогнозирование развития невозможно, если игнорируется системная взаимосвязь показателей.

«Единственным оправданием авторам этой халтуры является то, что работали они в крайней спешке. И хуже того, подозреваю, что, если бы у нашего начальства времени было больше, результат получился бы примерно таким же», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Общенациональный план раскритиковал экономист Михаил Делягин.

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