Москва, , 12:53 — REGNUM Курс доллара принципиально не снижается. Курс доллара измеряется по отношению к корзине из шести ведущих мировых валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании XCritical Ян Арт.

«В эту корзину входят евро, британский фунт, швейцарский франк, японская иена, шведская крона и канадский доллар. Индекс доллара в настоящее время составляет 97−98 — это равно докризисным значениям начала 2020 года. Это на три пункта ниже пиковых значений.

Изменение кросс-курсов между долларом и рублем — это результат не столько снижения доллара к ведущим валютам, сколько укрепления рубля к доллару. На вчерашнее укрепление рубля сработали два фактора — повышение нефтяных котировок (в последнее время) и грамотная политика российского Центробанка (в конце марта и апреле).

В этот кризис российский ЦБ сработал практически филигранно, поэтому при обвале цен на нефть мы увидели их минимальное воздействие на рубль.

В былые времена при таком обвале можно было увидеть кратное обрушение рубля, ниже уровня в 100 рублей за доллар, а в этот кризис всё негативное воздействие на рубль — в пределах 10%. Это означает, что рубль остается хотя и слабой, но более здоровой валютой, чем в кризис 2008—2009 гг.

Что делать людям с точки зрения использования валюты в сбережениях, накоплениях и инвестициях? Как и сейчас, так и в спокойные времена лучше всего работает схема валютной диверсификации. Мы живем всё-таки с «сырьевой» валютой на руках — это надо понимать.

Поэтому наилучший вариант — без панических перекладываний и ажиотажа поддерживать в своих личных накоплениях паритет между рублем и долларом.

Только такой подход принципиально освободит личные капиталы и сбережения граждан от зависимости от стрессовых ситуаций на финансовых и сырьевых рынках», — считает эксперт.

Читайте также: Существенный рост рубля вряд ли продолжится — эксперт