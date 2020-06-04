Тбилиси, , 12:59 — REGNUM Новый рекорд по экспорту персиков и нектаринов планируют установить в Грузии. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства страны.

В ведомстве сообщают, что в Кахетии начали готовиться к сезону урожая. Сбор персиков и нектаринов начинается в июле. Планируется, что в этом году на экспорт отправят 15 тыс. тонн фруктов.

«Важно, что в этом году к процессу подключится до 20 холодильных хозяйств, созданных в рамках программ поддержки сельского хозяйства», — приводят в пресс-службе комментарий замглавы Минсельхоза Соломона Павлиашвили.

Стоит отметить, что порядка 80% экспорта персиков и нектаринов из Грузии обычно поступает в Россию. В прошлом году из 13,2 тыс. тонн проданного за рубеж урожая этих фруктов 10,7 тыс. тонн попало на российские рынки.