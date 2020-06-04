Москва, , 12:49 — REGNUM По итогам мая 2020 года российские дилеры реализовали 63 033 легковые и легкие коммерческие машины, что на 51,8% меньше прошлогоднего уровня продаж. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

По данным АЕБ, всего за первые пять месяцев текущего года российские автолюбители приобрели 478 135 машин, что на 25,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Продолжающийся спад продаж машин в мае в Ассоциации европейского бизнеса объясняют тем, что автодилеры в большинстве регионов России были закрыты на протяжении всего месяца. В ассоциации прогнозируют, что в июне на фоне начавшегося ослабления ограничений карантинных мер в регионах страны ситуация немного улучшится.

Напомним, за четыре месяца 2020 года в РФ по количеству проданных автомобилей лидируют корейские марки. С января по апрель этого года российские автолюбители приобрели 105 859 новых машин корейских брендов — на 5528 единиц меньше, чем год назад.

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