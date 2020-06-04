Москва, , 12:43 — REGNUM

Ситуация эпидемии показала, что нужно развивать онлайн-продажи, удаленные формы работы, а также работать над гибкостью производства, чтобы иметь возможность подстроиться под новую незапланированную ситуацию, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 4 июня, владелец цифровой швейной фабрики SHISHKIN Дмитрий Шишкин.

« В ситуации эпидемии мы перенастроили все наши фабрики под выпуск средств индивидуальной защиты — сначала масок, потом и защитных костюмов. На первом этапе мы производили многоразовые хлопковые маски. 100 тысяч таких изделий мы бесплатно раздали многодетным семьям, волонтерским организациям и иным учреждениям, которые испытывали в них потребность. А далее мы перешли к производству одноразовых масок (и выпустили их 12 миллионов за два месяца), одноразовых и многоразовых защитных костюмов (соответственно 1,5 миллиона и 500 тысяч единиц).

Какие выводы мы сделали из периода эпидемии? Прежде всего — что нужно двигаться к цифровому формату и онлайн-продажам. Кроме того, нужно работать над гибкостью производства, чтобы иметь возможность подстроиться под любую незапланированную ситуацию, ведь легкая промышленность — одна из стратегических отраслей, людям всегда нужна одежда. Условно говоря, если, не дай Бог, будет война, мы должны быть способными шить и шинели.