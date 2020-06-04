Москва, , 12:56 — REGNUM Стоимость отдыха в Арктической зоне России в среднем варьирует от 25 до 250 тысяч рублей. Такие цифры привёл генеральный директор компании Russia Discovery Вадим Мамонтов на онлайн-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Очень много людей сейчас закрытие границ восприняли как серьезный сигнал, что надо посмотреть на нашу страну. Разброс цен большой. На север Архангельской области можно доехать за 25−30 тысяч рублей», — сказал Мамонтов.

Однако это является нижним порогом отдыха в Арктической зоне. Например, на Чукотку туристические поездки могут стоить от 250 тысяч рублей и выше, уточнил эксперт. При этом люди хотят съездить в Арктику, не смотря на распространение коронавируса.

«Карантинные ограничения не напугали клиентов, они уверены, что будут предприняты все меры чтобы обеспечить безопасность», — отметил Мамонтов.

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