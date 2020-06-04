Ростов-на-Дону, , 12:21 — REGNUM Группа компаний «Дамате» перезапустит крупнейшие птицеводческие комплексы юга России — «Евродон» и «Донстар». Возрождение предприятий планируется в 2020 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

«Мощности компаний «Евродон» и «Донстар» обеспечивали 90% производства мяса птицы в области, там были заняты около 5 тыс. человек. И мы крайне заинтересованы в том, чтобы восстановить деятельность этих комплексов. Для этого нам во взаимодействии с компанией «Дамате», банковскими структурами предстоит решить комплекс вопросов, в том числе производственного характера, выплаты зарплаты бывшими работникам предприятий», — отметил глава региона Василий Голубев.

В ближайшее время будет решён вопрос выделения финансовой помощи инвестору, который планирует в конце июля привезти первое яйцо на индейководческий комплекс, в августе — запустить родительское стадо и привезти первое яйцо на комплекс по выращиванию утки.

ИА REGNUM напоминает, что в начале 2020 года донской губернатор Василий Голубев поручил возобновить работу агрохолдинга «Евродон» и вернуться к прежним объёмам производства в течение 2020 года. Затем сообщалось, что возрождением предприятия могут заняться «Черкизово» и «Дамате».

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