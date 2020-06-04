Москва, , 12:29 — REGNUM В ближайшее время арктический туризм в России не сможет стать массовым. Об этом 4 июня заявила заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова на онлайн-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, при развитии туризма в Арктике необходимо учитывать целый ряд факторов, которые не присущи другим регионам. В частности, речь идёт о мерах безопасности как человека, так и природы.

«То, что на днях произошло в Норильске, тому подтверждение», — уточнила Панова.

Ещё два важных аспекта для развития туризма в Арктической зоне — связь и качество сервиса. В конечном итоге, учитывая особенности региона, отдых в нём не может быть дешёвым в принципе, убеждена чиновник.

«Отдых в Арктике не будет дешевым никогда. Очень большие требования к безопасности. Но это не значит, что люди не могут поехать и посмотреть этот регион. Мы предполагаем волонтерские программы, которые позволяют посмотреть этот регион», — сказала Панова.

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