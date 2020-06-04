Ярославль, , 12:25 — REGNUM Жители двух домов в поселке Щедрино под Ярославлем получили счета за капитальный ремонт с суммами до 20 тысяч рублей. Об этом в социальных сетях сообщил житель одного из домов Артём Тимофеев.

Деньги

Речь идет о новостройках по ул. Парковая, 18 и 20, которые были введены в эксплуатацию несколько лет назад. До сих пор фонд этими домами не интересовался.

«На днях фонд содействия капремонту выставил долг в 19 тысяч рублей. Такие же квиточки у многих в поселке среди новостроев, где живу. Знаю, что в других районах людей аналогично «порадовали». Нам за 6 лет ни одного счёта не прислали, хотя не раз обращались в Фонд за разъяснением. Ладно, по сумме и как насчитали — разберёмся позже. Меня другой вопрос занял. Полтора месяца люди не работали, доходы на минимуме, настрой отвратный. Наш президент говорит об особых мерах поддержки населения и экономики. А в это же время ярославский фонд решил «подшить» свои дыры, образовавшиеся из-за плохого управления им, за счёт граждан. Так сказать, по сусекам поскрести», — написал житель поселка Артём Тимофеев.

Долги людям насчитали с 2016 года. В самом региональном фонде признали проблему, но возложили вину на предыдущее руководство. Информация о построенных домах поступила в фонд в 2015 году.

«Надо признать, что вся эта ситуация возникла в результате ненадлежащей организации процесса взаимодействия между Региональным фондом и органами местного самоуправления со стороны директора Регионального фонда, которым на тот момент являлся Ненилин О. Е. Вопрос о начислении взносов и выставлении квитанций собственникам в 2016 году был упущен и запущен на годы. Согласно решению Верховного суда взносы за капитальный ремонт являются обязательной ответственностью и собственниками должны быть оплачены. На данном этапе руководство делает все возможное, чтобы минимизировать волнения и пойти навстречу собственникам домов, предлагая заключить соглашение о рассрочке необходимых и обязательных платежей», — сообщили в фонде содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области.

В фонде пояснили, что провели масштабную проверку лицевых счетов собственников, где были выявлены ошибки в начислениях.

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