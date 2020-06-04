Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM Компания «Максимум» выкупила у ГК «Мега Авто» дилерский центр Volkswagen в Санкт-Петербурге, заявил генеральный директор ГК «Максимум» Вадим Арустамян. Об сообщает портал «Новый проспект».

Старт работы автоцентра произойдёт после снятия карантинных ограничений в связи с эпидемией нового коронавируса.

В тоже время, свой дилерский центр Volkswagen в Санкт-Петербурге закрывает ГК «Аксель». Причиной закрытия стала высокая арендная плата за снимаемые под автоцентр помещения. Теперь «Аксель» переводит все активы и клиентскую базу в салон Volkswagen на ул. Якорной.

Таким образом, в данном регионе число дилерских салонов немецкого бренда сокращается до девяти.

Стоит отметить, что компания Volkswagen входит в пятерку лидеров петербургского автомобильного рынка. С января по апрель 2020 года дилеры бренда в Санкт-Петербурге реализовали 2906 машин, что на 15% меньше прошлогоднего результата продаж.

Ранее бельгийское тюнинг-ателье BR-Performance создало для владельцев Volkswagen Polo GTI три уровня повышения мощности мотора. Модернизация включает в себя установку нового интеркулера, системы выхлопа, турбированный наддув, а также прошивку ПО.

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