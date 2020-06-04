Москва, , 12:11 — REGNUM Своим давлением США стимулировали Россию к диверсификации газового рынка и сделали её фактически неуязвимой к американскому воздействию, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 4 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что американские сенаторы намерены обсудить законопроект о санкциях в отношении проекта «Северный поток — 2».

«Фактически произошла значительная диверсификация российских транспортных путей, российских рынков, — сказал Шаповалов. — Не надо забывать о том, что в Европу идёт значительное количество российского сжиженного газа. И его туда идёт не меньше, чем американского. И именно кризисная ситуация, связанная с давлением США на «Северный поток — 2», и привела к тому, что Россия в сжатые сроки завершила диверсификацию, построила «Турецкий поток», построила «Силу Сибири». Действия США стимулировали Россию к диверсификации, и это даёт РФ большие конкурентные преимущества. Поэтому, как это ни парадоксально, американская антигазовая стратегия укрепила позиции РФ и сделала её практически неуязвимой к американскому давлению».

Как пояснил Шаповалов, маловероятно, что Китай, Германия или Турция уступят американскому давлению и откажутся от российского газа.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в США сенаторы подготовили новый пакет санкций против «Северного потока 2».