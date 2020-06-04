Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM Компания «Метрострой» — главный подрядчик по возведению петербургской подземки — объяснила, как будет работать с учетом того, что финансирование развития городского метрополитена срезали почти на 5 млрд рублей в попытке сэкономить при «коронавирусной» корректировке бюджета Санкт-Петербурга 2020 года.

Метрострой Петербурга Metrostroy-spb.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по крайней мере в 2020 году строительство еще не существующей Красносельско-Калининской линии, которую долгие годы ждут на юго-западе города, потеряет почти 1,6 млрд из заложенных 6 млрд рублей. Речь идет об участке от «Казаковской» до «Обводного канала-2», включая проектирование участка от «Казаковской» до «Путиловской». С электродепо «Красносельское» на этой ветке также снимают 165 млн из 300 млн рублей.

Как сообщили в «Метрострое» порталу Piter. TV, на сроки окончания работ все эти изменения не повлияют — первый этап «коричневой» ветки от «Казаковской» до «Путиловской» собираются ввести в 2023 году, как и предполагалось, согласно последним корректировкам.

Кроме того, строительство Лахтинско-Правобережной ветки от «Спасской» до «Морского фасада» потеряет 1 млрд 77 млн из запланированных 4,5 млрд рублей в 2020 году. Это затронет первый пусковой комплекс от «Спасской» до «Большого проспекта».

В «Метрострое» утверждают, что сейчас там продолжают горнопроходческие работы. За последние два месяца строители установили более 600 колец в тоннели различного диаметра, завершили проходку наклонного хода на станции «Горный институт», который станет продолжением оранжевой линии. Планируется, что первые результаты работ можно будет засвидетельствовать в 2022 году с открытием «Горного института», причем многострадальная станция «Театральная» у Мариинского театра все еще не будет иметь выхода на поверхность — до 2025 года.

Почти всего финансирования лишается Невско-Василеостровская линия на участке от «Улицы Савушкина» до «Зоопарка» — из 600 млн остались лишь 100 млн рублей. В такой же ситуации оказалась Фрунзенско-Приморская линия: финансирование строительства участка от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта» сокращается с 200 млн до 50 млн рублей.

Проектно-изыскательские работы по строительству новых станций, на нехватку которого постоянно жалуются чиновники, тоже сокращены на 100 млн, остается еще 895 млн рублей.

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