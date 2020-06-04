Москва, , 12:09 — REGNUM За 15 ближайших лет планируется увеличить туристический поток в регионы российской Арктики в три раза. Об этом 4 июня сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков на онлайн-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в вопросах развития туризма в данном регионе следует учитывать такой фактор, как экология. Приток большого количества туристов будет полезен для экономики, но чреват для природы Арктической зоны. Поэтому наиболее оптимальным ростом числа туристов будет троекратное увеличение с нынешних 1,17 млн до 3 млн человек в год.

«Это допустимый объём, при котором мы не будем нарушать экологические принципы хозяйствования в Арктике. Россия — это крупнейшая арктическая держава и это определяет нашу миссию. Наша миссия заключается в том, чтобы население планеты могло увидеть эту красоту. У нас вклад туризма в ВРП регионов Арктики варьирует от 0,3% до 2%, и я не рассчитываю, что это объём возрастет. У нас более динамично будут развиваться другие отрасли в этом регионе. Туризм эту динамку не сможет догнать», — сказал Крутиков.

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