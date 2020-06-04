Москва, , 12:02 — REGNUM Первый в России корреспондентский счет в национальной валюте Узбекистана открыл Росэксимбанк, сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ).

В банке также открыты несколько ЛОРО — счетов для узбекистанских банков в рублях. Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина заявила, что использование национальной валюты в международных расчетах снизит финансовые риски для экспортеров.

«Можно ожидать снижения рисков неисполнения контрактов», — сказала Никишина. По её словам, стороны уже обсудили параметры сделок. Первую такую сделку планируется провести до конца 2020 года.

Отметим, на сегодняшний день Росэксимбанк проводит операции в китайском юане, казахстанском тенге, индийской рупи, киргизском соме и венгерском форинте.