Киев, , 11:56 — REGNUM Меморандум Украины и МВФ — это не закон и даже не подзаконный акт, соответственно, выполнять или не выполнять его условия — вопрос совершенно добровольный и зависящий исключительно от властей Украины и состояния ее публичных финансов, заявил сегодня, 4 июня, украинский политический эксперт Олег Постернак.

Эксперт подчеркнул, что главная задача Украины — «войти в программу», получить первый транш, стабилизировать финансы. Он напомнил, что сотрудничество с МВФ автоматически переносится на кредитный и инвестиционный рейтинг Украины и отрывает путь к «связанной помощи» — от Мирового банка, ЕС, Канады, Японии (8−10 млрд долларов).

«Такая помощь… обычно выдается на более выгодных условиях и не обременена формальностями. Именно эти институции является более важными для Украины, чем МВФ», — заявил он.

При этом Постернак признал, что «значительная часть транша» тратится на возвращение и обслуживание долгов, которые были взяты ранее.

«Объемы программ были в 16 млрд долларов (2008 год), 15 млрд долларов (2010 г.), 15 млрд долларов (2014 г.)… Именно в этих прошлых программах были детально прописаны обязательства Украины в сфере тарифов, газовой политики, которые сегодня пересмотреть невозможно», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что в МВФ запланировали заседание по утверждению новой программы финансирования stand-by для Украины на 9 июня. До этого премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что совет директоров Фонда может рассмотреть вопрос сотрудничества с Украиной и выделения первого транша до 10 июня.

3 июня глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Рада не поддержит проект меморандума, который МВФ уже предлагает Украине в следующей программе, поскольку там «многие вещи изложены так, что не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом».