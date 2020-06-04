Кострома, 4 июня 2020, 11:41 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников раскритиковал работу дорожников в глубинке региона — передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Telegram-канал «кабинет №24». Речь идёт о Пыщугском и Павинском районах, расположенных на северо-востоке области.
В случае, если с капитальным ремонтом не справятся местные дорожно-эксплуатационные предприятия, работу передадут дорожникам из Вохмы.
Отметим, что основные трассы Павинского района Костромской области планируют привести в нормальное состояние до 2024 года. Из 102 километров дороги Пыщуг-Павино-Вохма-Боговарово в 2020 году отремонтируют 21 километр. Дорога от Мантурово до Верхнеспасского в текущем году «удостоится» обновления 10 километров дорожного полотна. Общая стоимость работ превысит 300 млн рублей.
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