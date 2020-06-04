Тбилиси, , 11:48 — REGNUM Новые проекты компаний в Грузии государство обеспечит гарантией 90% банковского кредита. Об этом 4 июня заявил на заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Компании, которые начинают новые проекты, вступают в новый бизнес, будут поддерживаться государством гарантией 90% банковского кредита», — сказал глава грузинского правительства.

Он добавил, что тем компаниям, которые оформили кредиты на действующие проекты предоставят от государства гарантию на 30% займов.

Стоит отметить, что правительство Грузии внедряет в стране программу по преодолению экономического кризиса, который наступил из-за распространения коронавируса.

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