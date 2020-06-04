Москва, , 11:26 — REGNUM Акции «Норильского никеля» понизились на 4%, до 20 994 рублей на фоне технологической аварии на ТЭЦ в Норильске. Данные приводятся на Московской фондовой бирже по состоянию на 11:20 4 июня.

Днем ранее акции торговались на уровне 22,2 тыс. рублей. За последний год котировки бумаг «Норникеля» выросли на 60% за счет роста цен на палладий. Дивидендная доходность по итогам 2019 года составила 13,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске произошел разлив дизельного топлива, которое является резервным источником, так как электростанция работает на газу. В результате аварии в окружающую среду попало 20 тыс. тонн топлива.

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