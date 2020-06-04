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Депутаты Ярославской областной думы хотят обратиться к губернатору областии председателю думыс просьбой не повышать в июле тарифы на коммунальные услуги. Об этом корреспондентусообщил председатель комитета по законодательству

Ярославль, , 11:24 — REGNUM Тарифы должны вырасти с 1 июля в среднем на 3,6%. Депутаты предлагают отложить повышение до 1 января 2021 года.

«Многие люди оказались в сложной ситуации, потеряли работу, живут на пособия, у других уменьшились доходы. При этом люди как платили за коммунальные услуги, так и платят, то есть эта сфера пострадала меньше других. Сейчас не время повышать тарифы. Мы подготовим обращение и предложим его подписать всем депутатам вне зависимости от партийной принадлежности», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Эльхан Мардалиев.

Ранее фракция КПРФ предлагала на время эпидемии отменить в регионе взносы на капитальный ремонт, но это предложение не прошло.

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