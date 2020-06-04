Сеул, , 15:30 — REGNUM К 2025 году в Южной Корее намерены коммерциализировать проект разработки дронов в качестве городских транспортных средств. Об этом сообщает DongA Illbo со ссылкой на заявление министра стратегии и финансов Хон Нам Ги.

Известно, что данное заявление министр сделал в ходе заседания по вопросам стратегии инновационного роста.

По его словам, городской воздушный транспорт, применяемый для грузовых и пассажирских перевозок, это инновационная отрасль будущего.

По прогнозам специалистов, к 2040 году профильный мировой рынок достигнет отметки 730 трлн вон (~$598,9 млрд).

Хон Нам Ги подчеркнул, что если Южная Корея сможет в числе первых коммерциализировать данные технологии, то страна займет лидирующие позиции на рынке.