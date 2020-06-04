Казань, , 11:11 — REGNUM Деятельность торговых центров в 31 сельском районе Татарии разрешили возобновить с 5 июня в правительстве республики. Соответствующее постановление правительства от 3 июня опубликовано на официальном портале правовой информации Республики Татарии.

Согласно документу, в торговых залах должно находиться ограниченное число людей: на одного человека, включая сотрудников магазинов, должно приходиться не менее 4 кв. м площади.

Торговые центры возобновят работу в Агрызском, Аксубаевском, Актанышском, Алексеевском, Алькеевском, Апастовском, Арском, Атнинском, Балтасинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Дрожжановском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Кукморском, Лаишевском, Мамадышском, Менделевском, Мензелинском, Муслюмовском, Новошешминском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Сабиновском, Сармановском, Спасском, Тетюшском, Тукаевском, Тюлячинском, Черемшанском и Ютазинском районах.

Работа торговых центров республики была приостановлена с 28 марта с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В начале недели глава республики Рустам Минниханов заявил, что работа торговых центров в сельских районах будет поэтапно возобновлена.