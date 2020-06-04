Москва, , 10:55 — REGNUM Группа «Тинькофф» заключила договор с девелоперской компанией AFI Development на аренду 77,8 тыс. кв. м офисных площадей в бизнес-центре AFI Square, сделка стала крупнейшей за всю историю на рынке коммерческой недвижимости. Об этом говорится в пресс-релизе девелопера. Бизнес-центр строится в центре столицы на улице Грузинский Вал в 200 метрах от станции метро «Белорусская», ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году. В новом офисе смогут разместиться более 6 тыс. сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, налоговая служба США в феврале предъявила претензии Олегу Тинькову в суде Лондона. Бизнесмена обвиняют в нарушении американского налогового законодательства, что грозит ему шестью годами тюрьмы.

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