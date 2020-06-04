Москва, , 10:26 — REGNUM Показатели роста в России могут быть больше, чем в «нулевые годы», считает экономист Василий Колташов. Об этом он написал 3 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«Экономика России может быстрее, чем во многих других странах, перейти от депрессии к оживлению, а там и к полноценному росту, — убеждён Колташов. — Во-первых, это не Дональду Трампу вчера доложили план перезапуска экономики, где первым пунктом предусмотрено развертывание инфраструктурного и жилищного строительства. Под это, естественно, будет создаваться спрос. И это будет поважнее готовности жителей РФ что-то сейчас покупать, учитывая фактор отложенного спроса. Нефть приблизилась к 40 долларам за баррель, а доллар стоит меньше 69 рублей; как я и обещал полтора месяца назад, мы увидим и более комфортные для отечественного экспорта цены. Да, это долларовая инфляция, да, американская экономика страдает, и это последствия проблем в ней. Но это часть ценовой конъюнктуры, что может помочь перезапуску экономики. Итак, этот перезапуск может пойти, и может пойти довольно активно».

Это, как полагает Колташов, будет даже не восстановление, но начало нового торгово-промышленного цикла.

«Показатели роста в России при этом могут быть высокими, большими, чем в «нулевые годы», — считает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, индекс деловой активности (Purchasing Managers' Index — PMI) российских обрабатывающих отраслей, согласно исследованию Markit, в мае 2020 года составил 36,2 пункта, против 31,3 в апреле 2020 года.