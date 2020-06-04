Токио, , 10:25 — REGNUM По итогам мая 2020 года японские автолюбители приобрели 123 781 новую легковушку (без учета мини-каров с объемом мотора до 660 куб. см.), что на 41,8% меньше прошлогоднего уровня. Об этом сообщает Японская ассоциация автодилеров (JADA).

Всего за пять месяца текущего года продажи легковых автомобилей в Японии составили 1 млн 016 тыс. 296 единиц — на 18,6% меньше аналогичного периода прошлого года.

По данным JADA, первое место по продажам в мае текущего года сохраняют автомобили бренда Toyota. Их продажи уменьшились на 33,9% и составили 68 167 машин.

На втором месте по объему продаж занимает марка Honda. Машины этой компании с января по май 2020 года в Японии купили 16 628 автолюбителей, что на 42,5% меньше, чем год назад. Замыкает тройку лидеров марка Nissan с результатом 8844 проданных автомобиля (-56,9%).

Напомним, в апреле текущего года в Японии самой продаваемой новой моделью стала Toyota Yaris. Это авто дилерам удалось реализовать в количестве 10 119 единиц.

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