Токио, , 10:03 — REGNUM Продажи рестайлингового кроссовера Nissan Kicks начнутся 24 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Официальная премьера новинки обновленного кроссовера состоялась 15 мая текущего года в Таиланде.

Основной особенностью Kicks является гибридная силовая установка e-Power, которая состоит из бензинового движка мощностью 79 «лошадей» и рабочим объёмом 1,2 л и электромотора производительностью 129 л. с.

Стоит отметить, что бензиновый двигатель используется только в качестве генератора электроэнергии для батарей. Вся энергия на колеса передается исключительно с аккумулятора.

Гибрид получил модернизированную массивную радиаторную решётку, иной передний бампер и современные фары со светодиодной начинкой.

Первыми странами, где рестайлинговое авто появится на рынках станут Япония и Таиланд. Вполне возможно, что автомобиль может появиться и в России.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в апреле 2020 года российским дилерам Nissan удалось продать 1039 автомобилей, что на 59% меньше, чем год назад.

Читайте также: Компания Nissan выпустила тизер с новым спорткаром