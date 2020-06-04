Самара, , 09:58 — REGNUM Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Тольятти» официально вошла в границы города Тольятти. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, постановление правительства РФ о включении особой экономической зоны «Тольятти» в границы моногорода 3 июня подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Отмечается, что данное решение было принято для диверсификации экономики и стабилизации социально-экономического положения в Тольятти. Теперь резиденты этой ОЭЗ смогут получать меры господдержки, которые предоставляются инвесторам только в моногородах: софинансирование строительства инфраструктуры, которая необходима для реализации новых проектов и предоставление льготных займов (от 5 млн рублей до 250 млн. рублей под 0%; от 250 млн рублей до 1000 млн. рублей — 5%).

Отмечается, что ранее эта ОЭЗ находилась в составе Ставропольского района. По словам Губернатора региона Дмитрия Азарова, в области активно развивают предприятия в Особой экономической зоне, индустриальных парках, Жигулевской долине и в двух территориях ТОСЭР.

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