Сеул, , 09:53 — REGNUM С 4 апреля по 3 июня 21,52 млн домохозяйствам в Южной Корее, столкнувшихся с трудностями из-за пандемии коронавируса, получили единовременную финансовую помощь. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства внутренних дел и безопасности страны.

Согласно опубликованным данным, помощь в стране получили 99,1% от общего числа получателей. Размер финансовой помощи оценивается в 13,54 трлн вон (~$11,1 млрд), что составляет 95,1% общего бюджета.

Известно, что единовременные выплаты еще не получили 190 тыс. домохозяйств страны.

Напомним, что в Южной Корее притупили к предоставлению единовременной финансовой помощи домохозяйствам с 4 мая. В первую очередь, поддержка была оказана домохозяйствам, которые ранее получали социальную, базовую пенсию или пенсию по инвалидности.